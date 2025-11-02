دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in Canada في Pandora من CA$57.6K إلى CA$81.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Pandora in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$81,829. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Pandora لوظيفة مبيعات in Canada هو CA$57,636.

