دليل الشركات
Pandora
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير مشاريع

  • جميع رواتب مدير مشاريع

Pandora مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in United States في Pandora من $62.3K إلى $88.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$70.5K - $80.3K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مدير مشاريع المساهمات في Pandora لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير مشاريع الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Pandora in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $88,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Pandora لوظيفة مدير مشاريع in United States هو $62,250.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Pandora

الشركات ذات الصلة

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى