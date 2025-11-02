يبلغ مجموع تعويض مدير منتجات in United States في Pandora $206K لكل year لمستوى Senior Product Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $220K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)