Pandora
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Pandora عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United States الوسطية في Pandora $310K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
إجمالي سنوي
$310K
المستوى
Staff
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$80K
مكافأة
$30K
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
11 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Pandora in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $405,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Pandora لوظيفة عالم بيانات in United States هو $265,000.

