أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Pandora in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $405,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.