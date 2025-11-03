يبلغ مجموع تعويض تقني معلومات في Panasonic $170K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض الوسطية yearياً $180K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Panasonic. آخر تحديث: 11/3/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
