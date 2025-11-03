دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض المكافآت الإجمالية in Netherlands في Palo Alto Networks من €83.2K إلى €116K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€90.2K - €109K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€83.2K€90.2K€109K€116K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة المكافآت الإجمالية في Palo Alto Networks in Netherlands تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €116,223. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Palo Alto Networks لوظيفة المكافآت الإجمالية in Netherlands هو €83,160.

موارد أخرى