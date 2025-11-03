دليل الشركات
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مسؤول توظيف in United States الوسطية في Palo Alto Networks $192K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Palo Alto Networks
Senior Recruiter
Tampa, FL
إجمالي سنوي
$192K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$50K
مكافأة
$12K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Palo Alto Networks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Palo Alto Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $265,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Palo Alto Networks لوظيفة مسؤول توظيف in United States هو $202,000.

