أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Palo Alto Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $330,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.