أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Palo Alto Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $537,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.