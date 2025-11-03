دليل الشركات
Palo Alto Networks
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

Palo Alto Networks مصمم منتجات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$389K - CA$451K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من مصمم منتجات المساهمات في Palo Alto Networks لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Palo Alto Networks in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$497,301. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Palo Alto Networks لوظيفة مصمم منتجات in Canada هو CA$342,678.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Palo Alto Networks

الشركات ذات الصلة

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى