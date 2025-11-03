دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض تقني معلومات الوسطية في Palo Alto Networks $157K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Palo Alto Networks
Senior Tech Support Engineer
Santa Clara, CA
إجمالي سنوي
$157K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$138K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$18.8K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Palo Alto Networks?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

الدعم التقني

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Palo Alto Networks تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $294,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Palo Alto Networks لوظيفة تقني معلومات هو $184,600.

