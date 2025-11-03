دليل الشركات
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Palo Alto Networks عالم بيانات الرواتب

يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Palo Alto Networks من $173K لكل year لمستوى Staff Data Scientist إلى $528K لكل year لمستوى Senior Principal Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $500K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Palo Alto Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $549,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Palo Alto Networks لوظيفة عالم بيانات in United States هو $257,283.

