يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Palo Alto Networks من $173K لكل year لمستوى Staff Data Scientist إلى $528K لكل year لمستوى Senior Principal Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $500K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)