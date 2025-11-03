دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض خدمة العملاء in United States الوسطية في Palo Alto Networks $173K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Palo Alto Networks. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Palo Alto Networks
Technical Support Engineer
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$173K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$22.5K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Palo Alto Networks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Palo Alto Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $212,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Palo Alto Networks لوظيفة خدمة العملاء in United States هو $159,368.

