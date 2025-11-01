دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتجات in India الوسطية في Paisabazaar ₹1.77M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Paisabazaar. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Paisabazaar
Deputy Product Manager
Gurgaon, HR, India
إجمالي سنوي
₹1.77M
المستوى
Deputy Product Manager
الراتب الأساسي
₹1.77M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Paisabazaar?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Paisabazaar in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,354,362. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Paisabazaar لوظيفة مدير منتجات in India هو ₹1,769,113.

موارد أخرى