أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Paisabazaar in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,354,362. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.