أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Paige.AI in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $230,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.