أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في Pagaya in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪1,274,810. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.