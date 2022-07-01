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Padilla الرواتب

متوسط راتب Padilla هو $60,300 لـ مصمم جرافيك . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Padilla. آخر تحديث: 8/6/2025

$160K

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مصمم جرافيك
$60.3K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Padilla هو مصمم جرافيك at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $60,300. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Padilla هو $60,300.

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