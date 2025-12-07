دليل الشركات
Paddle
Paddle عمليات التسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات التسويق in Sweden في Paddle من SEK 438K إلى SEK 625K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Paddle. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$52.7K - $61.7K
Sweden
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Paddle?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات التسويق في Paddle in Sweden تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SEK 624,768. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Paddle لوظيفة عمليات التسويق in Sweden هو SEK 437,872.

موارد أخرى

