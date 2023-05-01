دليل الشركات
Our Next Energy
Our Next Energy الرواتب

تتراوح رواتب Our Next Energy من $176,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس ميكانيكي في الحد الأدنى إلى $296,510 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Our Next Energy. آخر تحديث: 9/10/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

مهندس أجهزة
$297K
مهندس ميكانيكي
$176K
مصمم منتجات
$245K

الأسئلة الشائعة

Our Next Energy薪资最高的职位是مهندس أجهزة at the Common Range Average level，年度总薪酬为$296,510。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Our Next Energy的年度总薪酬中位数为$244,800。

