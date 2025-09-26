دليل الشركات
OTTO Motors
OTTO Motors مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Canada الوسطية في OTTO Motors CA$118K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في OTTO Motors. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
OTTO Motors
Autonomy Developer
Waterloo, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$118K
المستوى
1
الراتب الأساسي
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في OTTO Motors?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

