دليل الشركات
Otter.ai
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Otter.ai الرواتب

تتراوح رواتب Otter.ai من $183,600 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم جرافيك في الحد الأدنى إلى $200,500 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Otter.ai. آخر تحديث: 9/10/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $201K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

عالم أبحاث

مصمم جرافيك
$184K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Otter.ai، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Otter.ai هي مهندس برمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $200,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Otter.ai هو $192,050.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Otter.ai

الشركات ذات الصلة

  • LinkedIn
  • Amazon
  • Lyft
  • Flipkart
  • Spotify
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى