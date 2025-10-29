دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Poland الوسطية في Orsted PLN 282K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Orsted. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
إجمالي سنوي
PLN 282K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Orsted?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Orsted in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 320,208. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Orsted لوظيفة مهندس برمجيات in Poland هو PLN 235,439.

