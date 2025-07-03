دليل الشركات
Ontruck
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Ontruck الرواتب

الراتب الوسطي في Ontruck هو $61,321 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ontruck. آخر تحديث: 8/28/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
$61.3K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Ontruck jest مهندس برمجيات at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $61,321. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ontruck wynosi $61,321.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ontruck

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Stripe
  • Snap
  • Airbnb
  • Facebook
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى