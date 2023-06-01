OneValley الرواتب

تتراوح رواتب OneValley من $108,455 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $144,275 لمنصب مدير برامج تقنية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في OneValley . آخر تحديث: 11/28/2025