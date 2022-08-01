دليل الشركات
Omega Healthcare
Omega Healthcare الرواتب

نطاق رواتب Omega Healthcare يتراوح من $2,229 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ الموارد البشرية في الطرف الأدنى إلى $16,535 لـ مصمم جرافيك في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Omega Healthcare. آخر تحديث: 8/11/2025

$160K

خدمة العملاء
$2.3K
مصمم جرافيك
$16.5K
الموارد البشرية
$2.2K

