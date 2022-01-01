دليل الشركات
Okta الرواتب

تتراوح رواتب Okta من $66,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مساعد إداري في الحد الأدنى إلى $868,333 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Okta. آخر تحديث: 9/17/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس موثوقية الموقع

مدير هندسة البرمجيات
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
مدير منتج
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

التسويق
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

مدير تسويق المنتج

مهندس مبيعات
Median $200K
المبيعات
Median $195K
مهندس حلول
Median $213K

مهندس معماري لأمان السحابة

مدير برنامج تقني
Median $220K
مصمم منتجات
Median $143K

مصمم تجربة المستخدم

أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $185K
العمليات التجارية
Median $240K
محلل أعمال
Median $257K
خدمة العملاء
Median $150K
مدير برنامج
Median $249K
موظف توظيف
Median $166K
مساعد إداري
Median $66K
محاسب
$310K

محاسب تقني

مدير العمليات التجارية
$210K
تطوير الأعمال
$76.5K
رئيس الموظفين
$169K
نجاح العملاء
$149K
محلل بيانات
$213K
عالم بيانات
$206K
محلل مالي
$221K
الموارد البشرية
$184K
القانونية
$214K
محلل أمن سيبراني
$145K
مدير الحساب التقني
$141K
كاتب تقني
Median $144K
باحث تجربة المستخدم
$118K
جدول الاستحقاق

33.4%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Okta، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.4% يستحق في 1st-سنة (33.40% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

No cliff

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Okta، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

No cliff

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Okta هي مدير هندسة البرمجيات at the Sr. Director level بتعويض إجمالي سنوي قدره $868,333. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Okta هو $213,060.

موارد أخرى