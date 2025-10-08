دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس موثوقية الموقع in United States الوسطية في Nuro $264K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nuro. آخر تحديث: 10/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$264K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
مكافأة
$20.5K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Nuro?
شعار Nuro

$10K

أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Nuro، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس موثوقية الموقع في Nuro in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $332,070. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nuro لوظيفة مهندس موثوقية الموقع in United States هو $302,084.

