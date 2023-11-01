Novibet الرواتب

تتراوح رواتب Novibet من $19,591 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $32,604 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Novibet . آخر تحديث: 11/28/2025