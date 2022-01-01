NortonLifeLock الرواتب

تتراوح رواتب NortonLifeLock من $21,883 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $273,360 لمنصب مدير برنامج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في NortonLifeLock . آخر تحديث: 10/23/2025