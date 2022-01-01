دليل الشركات
NortonLifeLock
NortonLifeLock الرواتب

تتراوح رواتب NortonLifeLock من $21,883 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $273,360 لمنصب مدير برنامج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في NortonLifeLock. آخر تحديث: 10/23/2025

مهندس برمجيات
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $200K
محلل أعمال
$157K

تطوير الأعمال
$159K
خدمة العملاء
$194K
مدير علوم البيانات
$233K
عالم بيانات
$71.8K
محلل مالي
$141K
التسويق
$189K
عمليات التسويق
$85.4K
مصمم منتجات
Median $109K
مدير برنامج
$273K
مدير مشروع
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
مدير هندسة البرمجيات
$152K
مهندس حلول
$239K
مدير برنامج تقني
$209K
جدول الاستحقاق

30%

سنة 1

30%

سنة 2

40%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في NortonLifeLock، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 30% يستحق في 1st-سنة (30.00% سنوياً)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (30.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (40.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في NortonLifeLock هي مدير برنامج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $273,360. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NortonLifeLock هو $154,087.

