دليل الشركات
Northwestern University
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Northwestern University الرواتب

تتراوح رواتب Northwestern University من $32,401 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $502,500 لمنصب طبيب في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Northwestern University. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $80K

مهندس برمجيات متكامل

عالم أبحاث

عالم بيانات
Median $62K
مهندس ميكانيكي
Median $40K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
خدمة العملاء
Median $33.3K
مهندس مواد
Median $45K
مدير مشروع
Median $80K
مهندس طبي حيوي
$58.1K
محلل أعمال
$101K
تطوير الأعمال
$83.7K
عمليات خدمة العملاء
$32.4K
محلل بيانات
$74.4K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$85.6K
طبيب
$503K
مدير منتج
$89.6K
باحث تجربة المستخدم
$140K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Northwestern University هي طبيب at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $502,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Northwestern University هو $80,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Northwestern University

الشركات ذات الصلة

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى