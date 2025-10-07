دليل الشركات
Northern Trust
Northern Trust مهندس برمجيات متكامل الرواتب في Greater Chicago Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات متكامل in Greater Chicago Area الوسطية في Northern Trust $148K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Northern Trust. آخر تحديث: 10/7/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Northern Trust
Full-Stack Software Engineer
Chicago, IL
إجمالي سنوي
$148K
المستوى
Senior Associate
الراتب الأساسي
$138K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$10K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Northern Trust?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات متكامل في Northern Trust in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Northern Trust لوظيفة مهندس برمجيات متكامل in Greater Chicago Area هو $133,000.

