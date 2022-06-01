دليل الشركات
Nortal
Nortal الرواتب

تتراوح رواتب Nortal من $38,904 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $121,605 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Nortal. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $78K
عالم بيانات
$77.3K
الموارد البشرية
$122K

مدير مشروع
$41.3K
موظف توظيف
$38.9K
مهندس حلول
$81.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Nortal هي الموارد البشرية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $121,605. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nortal هو $77,644.

موارد أخرى