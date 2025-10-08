دليل الشركات
Noon
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

  • Greater Dubai Area

Noon مهندس برمجيات الواجهة الخلفية الرواتب في Greater Dubai Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Greater Dubai Area الوسطية في Noon AED 276K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Noon. آخر تحديث: 10/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
إجمالي سنوي
AED 276K
المستوى
SDE 2
الراتب الأساسي
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
مكافأة
AED 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Noon?

AED 588K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية في Noon in Greater Dubai Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 408,034. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Noon لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Greater Dubai Area هو AED 300,073.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Noon

الشركات ذات الصلة

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى