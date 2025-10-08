دليل الشركات
Noon مهندس برمجيات الواجهة الخلفية الرواتب في Greater Cairo

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Greater Cairo الوسطية في Noon EGP 1.25M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Noon. آخر تحديث: 10/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
إجمالي سنوي
EGP 1.25M
المستوى
L1
الراتب الأساسي
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
مكافأة
EGP 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Noon?

EGP 7.92M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية في Noon in Greater Cairo تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره EGP 1,251,828. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Noon لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in Greater Cairo هو EGP 1,246,946.

