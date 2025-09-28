دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في Nikola Motor $140K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nikola Motor. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
إجمالي سنوي
$140K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$140K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Nikola Motor?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

موارد أخرى