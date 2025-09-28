دليل الشركات
Nikola Motor
Nikola Motor مهندس تحكم الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس تحكم in United States الوسطية في Nikola Motor $155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nikola Motor. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
إجمالي سنوي
$155K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$155K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Nikola Motor?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس تحكم في Nikola Motor in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $286,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nikola Motor لوظيفة مهندس تحكم in United States هو $155,750.

موارد أخرى