Nielsen
Nielsen المبيعات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض المبيعات in United States الوسطية في Nielsen $140K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nielsen. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Nielsen
Account Manager
New York, NY
إجمالي سنوي
$140K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$140K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Nielsen?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a المبيعات at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the المبيعات role in United States is $100,000.

