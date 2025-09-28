يتراوح تعويض مدير منتج in United States في Nielsen من $173K لكل year لمستوى Senior Product Manager إلى $189K لكل year لمستوى Director. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $174K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nielsen. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
