يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Nielsen من $111K لكل year لمستوى Data Scientist إلى $122K لكل year لمستوى Senior Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $115K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nielsen. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
