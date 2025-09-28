دليل الشركات
Nielsen
Nielsen تطوير الأعمال الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Nielsen. آخر تحديث: 9/28/2025

$160K

ما هي المستويات المهنية في Nielsen?

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في Nielsen in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $155,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Nielsen لوظيفة تطوير الأعمال in United States هو $155,000.

