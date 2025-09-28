دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس مبيعات in Canada الوسطية في NICE CA$144K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NICE. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$144K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$32.8K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في NICE?

CA$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في NICE in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$149,669. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NICE لوظيفة مهندس مبيعات in Canada هو CA$143,793.

موارد أخرى