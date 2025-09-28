دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض Information Technologist (IT) الوسطية في NICE $107K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NICE. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
NICE
Systems Engineer
Atlanta, GA
إجمالي سنوي
$107K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$98K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$9K
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
13 سنوات
ما هي المستويات المهنية في NICE?

$160K

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) في NICE تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $136,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في NICE لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) هو $107,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ NICE

