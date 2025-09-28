دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in United States الوسطية في Niagara Bottling $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Niagara Bottling. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Niagara Bottling
Mechanical Engineer
Diamond Bar, CA
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Niagara Bottling?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk مهندس ميكانيكي di Niagara Bottling in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $172,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Niagara Bottling untuk peranan مهندس ميكانيكي in United States ialah $127,000.

