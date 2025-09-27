يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في nference من ₹2.18M لكل year لمستوى Software Engineer إلى ₹5.55M لكل year لمستوى Staff Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.94M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في nference. آخر تحديث: 9/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد