يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in India الوسطية في nference ₹4.06M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في nference. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹4.06M
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في nference?

₹13.95M

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في nference in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,427,304. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في nference لوظيفة عالم بيانات in India هو ₹4,064,259.

