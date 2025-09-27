دليل الشركات
NextRoll
NextRoll مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في NextRoll من $155K لكل year لمستوى EIC2 إلى $190K لكل year لمستوى EIC3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $180K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NextRoll. آخر تحديث: 9/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EIC1
Junior Software Engineer(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في NextRoll?

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس برمجيات en NextRoll in United States está en una compensación total anual de $213,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NextRoll para el puesto de مهندس برمجيات in United States es $180,000.

