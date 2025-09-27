يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في NextRoll من $155K لكل year لمستوى EIC2 إلى $190K لكل year لمستوى EIC3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $180K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NextRoll. آخر تحديث: 9/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***