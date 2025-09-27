يبلغ مجموع تعويض مدير منتج in United States في NextRoll $221K لكل year لمستوى EIC4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $232K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في NextRoll. آخر تحديث: 9/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***