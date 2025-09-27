دليل الشركات
Next Matter
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Next Matter مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Ireland الوسطية في Next Matter €122K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Next Matter. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
إجمالي سنوي
€122K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
€122K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Next Matter?

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير هندسة البرمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير هندسة البرمجيات at Next Matter in Ireland sits at a yearly total compensation of €148,617. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Matter for the مدير هندسة البرمجيات role in Ireland is €121,538.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Next Matter

الشركات ذات الصلة

  • Tesla
  • Facebook
  • Stripe
  • Microsoft
  • Dropbox
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى