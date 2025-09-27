دليل الشركات
Next Insurance
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • باحث تجربة المستخدم

  • جميع رواتب باحث تجربة المستخدم

Next Insurance باحث تجربة المستخدم الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض باحث تجربة المستخدم in United States في Next Insurance من $185K إلى $257K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Next Insurance. آخر تحديث: 9/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$198K - $233K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$185K$198K$233K$257K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من باحث تجربة المستخدم المساهمات في Next Insurance لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Next Insurance، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض باحث تجربة المستخدم الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث تجربة المستخدم في Next Insurance in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $257,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Next Insurance لوظيفة باحث تجربة المستخدم in United States هو $184,800.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Next Insurance

الشركات ذات الصلة

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى