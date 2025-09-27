دليل الشركات
Next Insurance
Next Insurance مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Israel الوسطية في Next Insurance ₪366K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Next Insurance. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
إجمالي سنوي
₪366K
المستوى
lc 2
الراتب الأساسي
₪366K
Stock (/yr)
₪0
مكافأة
₪0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Next Insurance?

₪562K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Next Insurance، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Next Insurance in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪425,547. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Next Insurance لوظيفة مهندس برمجيات in Israel هو ₪369,637.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Next Insurance

